В интервью Financial Times чиновник заявил, что Украинское государство может очень долго продержаться в условиях войны. Данилов не сомневается, что наша страна сможет выстоять, несмотря на оккупацию значительной части территорий, а также проблемы в экономическом секторе, информирует «НБН».

Секретарь СНБО сообщил журналистам, что многие украинские фабрики и предприятия остановили производство, поскольку российские захватчики оккупировали 20% территории нашей страны.

При этом Данилов убежден, что Украина в таком состоянии сможет продержаться долгое время, хотя безусловно это будет проблематично для нашей страны.

Ранее секретарь СНБО заявил, что Вооруженные силы Украины должны сформировать новых 6 бригад для деоккупации восточных и южных регионов. Он сообщил, какое количество военнослужащих необходимо для этой цели.