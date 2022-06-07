Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки, предполагает, что россияне готовятся возобновить действия на северном направлении, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ведомства.

Как сообщает Минобороны соединенного Королевства, войска Российской Федерации продолжают оккупировать восточные районы. По всей видимости путинские войска надеются отрезать район Северодонецка и с севера, и с юга.

В течение прошлого месяца оккупанты добились успехов на южном и попаснянском направлениях, однако на прошлой неделе здесь продвижение россиян застопорилось.

Разведка отмечает, что российские захватчики интенсивно обстреливают из артиллерии район Изюма. Британцы полагают, что такие действия армии РФ свидетельствуют об их намерении возобновить наступление на северном направлении.

Ранее в Великобритании высказались о полной оккупации Луганской области войсками Путина. Оборонное ведомство Соединенного Королевства предположило, сколько времени понадобится оккупантам, чтобы они установили контроль над этой территорией.