Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», так называемые «власти» временно оккупированных территорий Херсонской области намерены к концу лета подготовить «референдум» в регионе.

В свою очередь глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Геннадий Лагута заявил:

«Территорию посещал высокопоставленный гость из Российской Федерации. Согласно имеющейся у нас информации, речь идет о заместителе главы администрации российского президента. Он поставил задачу коллаборантам региона до конца лета подготовить «референдум» о включении региона в состав России».

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Херсоне оккупационные силы нанимаются на сбор клубники.