Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении американского Института изучений войны.

Касательно ситуации в Северодонецке, то аналитики расходятся в своих оценках. Но сходятся они в том, что в городе продолжаются упорные боевые действия.

Так, ISW, ссылаясь на Военно-морские силы Украины, информирует, что Украинскому государству удалось таки оттеснить группировки Черноморского флота Российской Федерации более чем на сто километров, чем они смогли добиться снижением давления государства-оккупанта на южные украинские порты.

Насколько известно, ранее мы уже писали о том, что Владимир Путин распорядился вывести в Черное море боевые корабли, на которых размещается двенадцать крылатых ракет.