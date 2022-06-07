Украинские защитники могут блокировать наступление путинских войск. Если западные партнеры Киева предоставят ВСУ 60 РСЗО. По словам Арестовича, именно такое количество систем залпового огня дальнего действия поможет ВСУ остановить ВС России, информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian.

Советник главы ОПУ отметил, что того количества систем, которые Запад предоставил армии Украины ранее, не хватит, чтобы существенно изменить ситуацию на фронте.

Если союзники нашей страны предоставят 60 РСЗО, оккупанты будут остановлены полностью на всех направлениях. Если ВСУ получат 40 единиц такого вооружения, россияне замедлятся и понесут большие потери. При передаче лишь 20 таких систем, путинские войска продолжат наступление, но с большими потерями, чем есть на сегодняшний день.

Арестович подчеркнул, что чем меньше РСЗО появится на вооружении у наших защитников, тем будет хуже для Украины, поскольку украинские военные продолжат погибать, а ВСУ терять позиции.

Ранее секретарь СНБО Аленксей Данилов сообщил, в чем остро нуждается наша армия. Чиновник рассказал, каких видов оружия не хватает ВСУ.