Свой комментарий Олег Жданов озвучил в эфире объединенного телемарафона, передает «НБН».

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что министр обороны Украины Алексей Резников знает масштабы поставок вооружения Украины по ленд-лизу.

«Он ознакомлен с планом военных поставок, поэтому он и рассчитывает на то, что, во всяком случае, горячую фазу войны мы можем закончить до конца года. То есть выйти на государственную границу», — сказал эксперт.

Кроме того, эксперт обрисовал сценарии, которые могут быть после окончания горячей фазы полномасштабной войны.

«А дальше – будет или перманентный конфликт, то есть Россия будет со своей территории обстреливать украинскую (то, что мы наблюдаем сегодня на севере и северо-востоке нашей страны), или произойдет смена политического курса РФ», — считает эксперт.

После смены политического курса РФ, по мнению Жданова, Украина и Россия «могут подписать какое-то соглашение о сосуществовании двух государств на ближайшие несколько десятилетий».

Ранее Жданов заявил, что Киевской и Черниговской областям надо укреплять оборону.