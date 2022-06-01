Об этом он заявил в комментарии для «ТСН», передает «НБН».

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Киевской и Черниговской областям необходимо укреплять оборону, несмотря на то, что риск повторного наступления РФ он оценивает, как низкий. Ведь для этого, по словам эксперта, у армии РФ недостаточно сил.

«Рыть окопы, строить линию обороны, создавать долговременные огневые точки, заливать бетоном, ставить бетонные блоки и все остальное. Надо оборудовать границу, как рубеж обороны», — сказал Жданов.

По словам эксперта, противостояние между Украиной и РФ – надолго. Мало, что поменяется, если Россией перестанет руководить диктатор Владимир Путин.

«Противостояние между нами и РФ оно надолго. Оно не решается веками, а решить за одну войну – это невозможно. Нам надо понимать, что у нас там нет друзей, а нас там только враги», — заявил Жданов.

Жданов рассказал, какая опасность ждет Украину летом.