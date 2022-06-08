В программе российского правозащитника и оппозиционера Марка Фейгина Арестович рассказал, что он выступает за дифференцированный подход к призыву военнообязанных запаса в армию во время войны, информирует «НБН».

Советник главы ОПУ отметил, что людей держат, хотя их даже особо нечем вооружать, при том, что мужчины могут выехать на работу за границу и поддерживать свои семьи. Он напомнил, что украинские моряки за 2021 год отправили в нашу страну 4 миллиарда долларов.

По словам Арестовича, украинские мужчины могут серьезно помочь экономике, которая наполовину просела из-за российского вторжения. Несмотря на то, что западные союзники поддерживают экономический сектор Украины, однако неизвестно, как долго государства-партнеры смогут предоставлять такую помощь.

Представитель Офиса Зеленского объяснил, что в первые дни полномасштабного нападения требовались все мужчины, поскольку никто не знал, чем бы закончилось вторжение РФ.

Сейчас вопрос о выживании Украины не стоит, поэтому можно перейти к дифференцированной мобилизации, которая учитывает профпригодность призывников и их мотивацию. Также этот подход поможет снизить нагрузку на военкоматы, которые ежедневно рассматривают до 500 заявок с «жалобами, потребностями и медкомиссиями».

Ранее Арестович заявил, что украинские защитники могут полностью остановить наступление россиян. Однако для блокировки оккупантов ВСУ нуждаются в определенном количестве РСЗО.