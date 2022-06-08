Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Главком».

В среду, 8 июня пятого президента Украины Петра Порошенко заметили во Львове. Он вернулся в Украину после дипломатических встреч за рубежом.

Во Львове Порошенко вместе со своей супругой Мариной пришли на церемонию прощания с бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады Алексеем Портманом, который погиб в бою под СВятогорском в Донецкой области.

Видео с похорон защитника Украины опубликовал Twitter-аккаунт программы «Факты».

О том, что Порошенко уже в Украине подтвердила народная избранница от «Европейской Солидарности» София Федына.

Позже и сам Порошенко сообщил, что он находится во Львове. Экс-президент в своем Telegram-канале сообщил, что его фонд готовится передать на передовую украинским защитникам 12 новых пикапов.

«Колонной из этих новеньких авто для военных мы отправляемся в Киев. Для того чтобы там их перекрасить, установить кунги, генераторы, шанцевый инструмент.

Они отправятся на фронт, где их уже ждут бригады десантно-штурмовых войск», — заявил политик.

Стоит отметить, что командировка Порошенко закончилась еще 2 июня, однако он остался еще на некоторое время за границей, чтобы принять участие в дипломатических встречах, в частности, в Европейском Финансовом Конгрессе.