О том, что по состоянию на утро субботы, 9-е марта, в заторах на украинско-польской границе скопилось не менее 2 300 фур, но протестующие поляки обещают разблокировать один из КПП, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, наиболее усложненная ситуация фиксируется у КПП:

«Ягодин-Дорогуск»;

«Медыка-Шегини».

На вышеуказанных направлениях, поляки не пропускают ни одного грузового автомобиля, следующего в сторону Польши, а в Украину смогли проехать лишь 90 фур суммарно.

Впрочем, польские фермеры, судя по всему, приняли решение о временном прекращении блокировки движения у КПП «Корчева-Краковец» — проезд, вероятно, будет свободным до 13-го марта.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей.