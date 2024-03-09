О том, что по состоянию на утро субботы, 9-е марта, в заторах на украинско-польской границе скопилось не менее 2 300 фур, но протестующие поляки обещают разблокировать один из КПП, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».
По словам Демченко, наиболее усложненная ситуация фиксируется у КПП:
- «Ягодин-Дорогуск»;
- «Медыка-Шегини».
На вышеуказанных направлениях, поляки не пропускают ни одного грузового автомобиля, следующего в сторону Польши, а в Украину смогли проехать лишь 90 фур суммарно.
Впрочем, польские фермеры, судя по всему, приняли решение о временном прекращении блокировки движения у КПП «Корчева-Краковец» — проезд, вероятно, будет свободным до 13-го марта.
Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей.
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