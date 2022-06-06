Об этом сообщает «Украинская Правда», ссылаясь на свои источники, передает «НБН».

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко еще находится за границей. Согласно данным, его командировка за границу закончилась еще 2 июня. Однако он пока остается за границей.

Политик успел посетить Великобританию. В Лондон он прибыл 4 июня. А в ночь на 6 июня Порошенко прибыл в Польшу.

В социальной сети Facebook Порошенко сообщил, что в Польше он принял участие в Европейском Финансовом Конгрессе. Мероприятие состоялось в польском городе Сопот.

«Презентовал на Европейском Финансовом Конгрессе программу экономического восстановления Украины», — идется в сообщении.

Ранее в Швеции отреагировали на запрет выезда Порошенко из Украины.