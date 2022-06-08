Как информирует Главное управление разведки Минобороны Украины, оккупанты проводят в Херсонской области псевдоопрос. Гражданам поступают звонки с российского номера, их просят ответить на ряд манипуляторных вопросов, информирует «НБН».

Представители РФ просят жителей Херсонщины оценить обстановку в регионе и областном центре, интересуются их отношением к «спецоперации», армии России, Путину, спрашивают, имеют ли они родственников в Украине. Кроме того, они должны дать рекомендации «местному руководству» для улучшения условий жизни в регионе.

Украинцев просят избрать дальнейшую судьбу Херсона из трех предложенных оккупантами сценариев: стать частью России, создать «народную республику» в или войти в состав «республики Крым».

Также жители Херсонской области должны рассказать, что должны сделать власти Украины. Россияне предлагают свои варианты ответа и на этот вопрос: списать долги, забыть о регионе или оставить его в покое.

В дальнейшем российские захватчики могут использовать «результаты опроса» как свидетельство «лояльности» жителей Херсонщины к оккупационному «руководству».

Украинская разведка сообщает, что большинство украинцев в области отказываются участвовать в «соцопросе», а те, кто отвечает на вопросы под давлением, не дают искренние ответы, опасаясь за свою безопасность. Напомним, что в Сети появилась информация о предварительной дате проведения псевдореферендума в Херсонской области.