Бывшая пропагандистка сообщила, что в Украину она приезжала с «благой идеей». По словам Овсянниковой, она намеревалась помочь руководству страны, взять интервью у Зеленского, показать Бучу и Харьков, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Россиянка рассказала, что приехала в нашу страну 27 мая и находилась там пять дней. Первым делом она посетила Одессу, где записала интервью, после отправилась в столицу. Экс-сотрудница российского ТВ-канала отметила, что по приезду в Киев у нее начались проблемы.

Овсянникова пожаловалась, что журналисты кричали, что она «москалька и агент ФСБ». Также представители украинских СМИ призывали ее арестовать, заявляя, что «бывших пропагандистов не бывает».

По словам россиянки, от страха она отказалась встретиться с советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, после чего ее внесли в базу «Миротворец».

В результате Освянниковой помогло эвакуироваться немецкое издание Welt, в котором она работает после эмиграции из России, на машине через Румынию.

«Это был какой-то ужас, я еле уехала», — поделилась бывшая работница кремлевской пропаганды.

Отметим, что в Киеве должна была состояться пресс-конференция Овсянниковой, которая после критики визита экс-пропагандистки в Украину, сорвалась: организаторы отменили мероприятие. После скандалов россиянка загремела в базу «Миротворец». На сайте указали причину ее попадания в «черный список».