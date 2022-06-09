В комментарии изданию «Радио Свобода» чиновник объяснил, что в законодательстве Украины не запрета на пересечение границы таким людям, как Овсянникова, поэтому она без препятствий приехала в нашу страну, информирует «НБН».

Данилов отметил, что если бывшая работница кремлевской пропаганды имеет паспорт Российской Федерации и она женщина, значит нет причин отказать ей в пересечении украинской границы.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине еще нет визового режима со страной-агрессором, однако ему очень хотелось бы, чтобы он появился. Чиновник считает такой шаг справедливым, по его мнению, это поможет понимать, кто может приехать в Украину.

Данилов убежден, что если бы его соотечественники не обращали внимание на экс-редактора «Первого канала», она бы и не приезжала в нашу страну.

Напомним, что визит бывшей сотрудницы российского телеканала в Киев сопровождался несколькими скандалами. Овсянникова высказалась об инцидентах, пожаловавшись на то, как ее встречали украинские журналисты.