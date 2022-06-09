На оплошность оккупантов «ЛНР» обратил внимание глава «Украинской службы спасения» Павел Дыба на своей Facebook-странице, опубликовав фотографии конфуза с баннерами в Алчевске, информирует «НБН».

На горожан с плакатов смотрят молодые звезды голливудского кинематографа Джонни Депп и Эштон Кутчер. Россияне выбрали «Героям Советского ордена славы» псевдонимы – Бабаник Николай Андреевич и Липовенко Петр Николаевич.

«Новые герои суперсраны!» — прокомментировал баннеры с «дедами-героями» Дыба.

Курьез с защитником Советского Союза ранее произошел в российском Новосибирске. К 9 мая в городе повесили плакат с советским спортсменом и участников Второй мировой войны. Один из жителей города обратил внимание на «погибшего» ветерана. За ошибку пришлось оправдываться руководству Новосибирска.