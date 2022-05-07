Об инциденте стало известно из местного издания «Новосибирск Онлайн». В материале сказано, что в центре города к 9 мая повесили плакат с советским спортсменом, участником Второй мировой войны Николаем Нюнюковым. Под фотографией указали ложные годы жизни и биографию футболиста, который якобы пропал без вести в 1942 году, информирует «НБН».

Футболист родился в 1924 году на Сахалине, умер в 2010 году. После войны Нюнюков в 1949 году переехал в Новосибирск, где работал на местном заводе и занимался тренерской деятельностью.

На несоответствие годов жизни и биографии на плакате обратил один из жителей города, который обратился в местное издание. Журналисты обратили внимание на конфуз и попросили комментарий в мэрии, где руководство Новосибирска возложила вину на подрядчика, который допустил ошибку. Власти города заверили, что уже печатается новый плакат с подлинным описанием жизни спортсмена, который разместят «сегодня-завтра».

Отметим, что россияне активно готовятся к 9 мая. Спикер главы Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, каким будет парад на Красной площади и почему в этот день не приедет даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.