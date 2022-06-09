Сепаратистский Telegram-канал «Бэтмен ДНР» опубликовал красноречивое письмо солдата из ОРДО, который оказался в рядах российских захватчиков не по своей воле, информирует «НБН».

Захватчик пишет, что «это война, где все зарабатывают деньги». При этом сами «освободители» за все время получили только 20 тысяч рублей на сигареты. Кроме того, им запретили заряжать телефоны и не дают бензин.

«ДНРовец» пожаловался, что им выдали советские каски, старые вещевые мешки и плащ-палатки. Зимой солдат обули в летнюю военную обувь. Кроме того, россияне поставляют им старые пулеметы, при этом не учат, как их разбирать и как ими пользоваться.

«Отношение как к скотам», — констатировал оккупант, подчеркивая, что он в недоумении от происходящего.

«Освободитель» признался, что он не ориентируется на местности и не понимает, где находится противник. Солдат путинской армии не может положиться и на командование.

Он вспомнил, как командир их батальона напился на свой день рождения и в нетрезвом состоянии отдал приказ открыть огонь в неизвестном направлении. Путинский военный не исключает, что они могли обстрелять даже свои позиции. На следующий день комбат начал возмущаться, что АГС стоит в непонятном направлении.

По словам «освободителя», солдаты из ОРДО не нужны РФ, разве только как пушечное мясо, которое «не понимает, за какую страну воюет». «Мобилизованный» из «республики» добавил, что он намерен вернуться в тюрьму, где к нему будут нормально относиться и кормить.

Ранее украинская разведка опубликовала перехват разговора «добровольно мобилизованного» из «ДНР». В беседе с военным РФ он сообщил, что на войну их отправили незаконно, бросив сразу на передовую.