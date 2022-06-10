Как известно, одной из наиболее сложных ситуаций сейчас является ситуация в Северодонецке. Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупационные силы РФ уничтожили в городе Ледовой дворец. В результате обстрелов здание полностью сгорело.

Согласно озвученной Гайдаем информации, уничтоженный оккупационными силами Ледовой дворец спорта являлся одним из главных символов Северодонецка. Этот стадион мог вмещать до пяти тысяч человек. Строительство Ледового дворца началось в 1970 году.

Дословно из сообщения Гайдая:

«Там можно было играть в хоккей, там было фигурное катание и волейбол, а также концерты, спортивная школа и проводились выпускные. Практически пятьдесят лет истории культурного и спортивного развития Северодонецка…».

В настоящее время на месте Ледового дворца спорта осталось одно пожарище. По словам Гайдая, этого оккупанта никогда не простят.

Разрушенный Ледовой дворец в Северодонецке

Ранее сообщалось о том, что планы захватчиков в Северодонецке были провалены.