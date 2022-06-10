Как информирует «НБН», в комментарии Newshour BBC World Service Михаил Подоляк от метил, что потери украинской стороны на фронте достигают от ста до двухсот человек в день.

Согласно словам Михаила Подоляка, одной из основных причин огромного количества потерь является то, что отсутствует паритет между защитниками Украины и российскими возможностями в военном плане.

При этом он добавил, что Украинскому государству нужны сотни самых мощных артиллерийских систем. Их нашей стране могут предоставить западные страны.

Кроме того, Вооруженным силам нашей страны нужны до трех сотен ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью государства-оккупанта, а также освободить временно захваченные украинские земли.

Дословно из заявления Михаила Подоляка:

«До того момента, пока захватчики из России не потерпят серьезного военного поражения, то никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать оккупировать Украину».

Ранее Петр Порошенко заявлял, что этот месяц является судьбоносным для Украины.