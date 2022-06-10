Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу синоптика Натальи Диденко.
Жаркая погода продолжит удерживаться в Украине в ближайшие дни. Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом на выходные.
Итак, в субботу и на Троицу температура воздуха в большинство областей составит +28-+34.
«Жара продолжается. Ветер преимущественно будет восточным и только в западных областях — северо-западным. Умеренный, разве во время гроз может рвануть до сильного. 11 июня кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях Украины, местами на юге и в центре. Днепр с районами, Полтава и Запорожская область избегут дождей», — идется в сообщении Диденко.
В своей публикации синоптик отметила, что в субботу в столице Украины Киеве будет очень жарко и сухо, до +32-+33. А вот на Троицу в Киеве возможны дожди с грозами, температура будет чуть ниже, чем в субботу, +29.
В период жары Диденко советует украинцам избегать длительного пребывания на солнце, пить побольше воды, носить головные уборы, не злоупотреблять кофе и крепкими чаями.
Обсуждение