Об этом сообщил мэр города Краматорска Александр Гончаренко, информирует «НБН».

«Без света осталась вся Донецкая область. Нет питания на ТЭП 330, раньше перестала работать одна линия, теперь другая», — рассказал чиновник. Он также добавил, что с целью выяснения причины на подстанцию выехала ремонтная бригада.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что без доступа к электричеству остались жители Краматорска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Бахмута и Дружковки, то есть, всех крупнейших городов на свободном Донбассе.

Кириленко также добавил, что из-за вражеских обстрелов были нанесены повреждения электролиниям в районе Торецка. Это, в свою очередь, стало причиной отключения подстанций компании «Укрэнерго» в области.

Ранее сообщалось, что в связи с активными обстрелами вражеских войск 13 населенных пунктов в Донецкой области остались без энергоснабжения, однако 9 июня энергетикам удалось провести ремонт сетей и вернуть свет. Кроме того, 29 мая Краматорск и близлежащие населенные пункты также были обесточены.

Ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на территории Харьковской области.