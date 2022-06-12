Как информирует «НБН», сегодня стало известно о последствиях ракетного удара по Чорткову, что в Тернопольской области.

Так, во время брифинга глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, 12 июня, заявил, что в результате ракетного удара по региону пострадали двадцать два человека. Среди них семь женщин и девочка двенадцати лет. В общей сложности пострадали двадцать два человека.

Хорошо, что среди пострадавших нет тяжелораненых. Люди, которые пострадали, женщины и дети, проживали в домах, которые располагаются вблизи военного объекта. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу. На место происшествия оперативно приехали десять автомобилей скорой помощи.

Кроме того, в результате ракетного удара России по Чорткову, как проинформировали сотрудники ГСЧС, был поврежден газопровод в городе.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что вечером, 11 июня, Российская Федерация нанесла ракетный удар по Чорткову.