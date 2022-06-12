Как информирует «НБН», об этом заявил городской голова Чорткова Владимир Шматько, а также руководитель Тернопольской ОВА Владимир Трущ.

Обращаясь к жителям региона, в частности и города Чорткова, областная военная администрация попросила жителей не покидать укрытия. Также в сообщении говорилось о том, что не стоит в социальных сетях распространять фотографии, видео и другие последствия воздушного удара врага.

Городской голова Тернополя Надал после взрывов в Чорткове в 22 часа 10 минут заявил, что ему стало известно о повторном запуске российских ракет из акватории Ченого моря. Как следствие, он попросил людей пройти в убежище.

Об отбое воздушной тревоги было объявлено в 22 часа 30 минут. Примечательно, что после вражеской атаки в Чорткове, а также селе Белая было отключено газоснабжение.

Стоит также отметить, что это первый авиационный удар оккупантов Российской Федерации по территории Тернопольской области с начала апреля месяца.

Напомним, ранее, 5 июня, оккупанты осуществили ракетный удар по Киеву.