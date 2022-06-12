Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, об этом заявил глава оборонного ведомства Алексей Резников.

Так, руководитель Министерства обороны Украины отметил, что бойцы ВСУ всего за две недели освоили поставленную странами Запада артиллерию. Сама же Украина готова на протяжении месяца перевести собственное вооружение на стандарты Альянса.

Дословно из заявления Алексея Резникова в интервью британскому изданию The Economist :

«Черчилль сказал, что для того, чтобы закончить работу, нужны инструменты».

В это же время Резников добавил, что Украине нужна помощь от стран Запада. Речь идет о вооружении. Причем эту помощь нужно оказать нашей стране как можно скорее, ведь цена любой задержки измеряется кровью украинцев.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Литва приобрела для нужд Вооруженных сил Украины беспилотные летательные аппараты.