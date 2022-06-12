Как информирует «НБН» со ссылкой на слова главы Сумской ОВА в Телеграм, на протяжении сегодняшнего дня, двенадцатого июня, войска страны-агрессора в очередной раз обстреляли регион. Целью российских захватчиков стали две громады: Белопольская и Миропольская.

Согласно словам Дмитрия Живицкого, в результате нанесенных вражескими силами ударов никто из гражданских не пострадал. Также нет никаких разрушений от преступных действий захватчиков.

Глава Сумской областной военной администрации добавил, что утром, двенадцатого июня, российские войска осуществили два десятка выстрелов из гранатомета по Мирополью. Кроме того, приблизительно в 14 часов произошло еще три взрыва в Белопольской громаде.

Также сегодня стало известно об ударе из российской артиллерии по Днепропетровской области, в результате чего погибла одна женщина.