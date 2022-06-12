Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение оперативного командования «Пивдень», в Черном море у берегов Украины государство-агрессор Россия увеличила флот двумя крупными десантными кораблями.

В это же время сохраняется угроза для нашей страны от четырех десятков крылатых ракет.

В обнародованном сообщении отмечается:

«Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличила на два больших десантных корабля свой состав. Сохраняется готовность к действиям сразу четырех десантных кораблей врага».

Напомним, ранее из сообщения американского Института изучения войны стало известно, что Вооруженные силы Украины оттеснили вражеский российский флот на сто километров от побережий Украины.