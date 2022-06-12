Как информирует «НБН», в Сети появилась информация о том, что украинская ракета сбила вертолет РФ. В это время на боевой авиации летели семнадцать военных армии Российской Федерации. В частности, на нем летел капитан Александр Александров.

Сами же россияне, как информирует Телеграм «Украина Сейчас», о произошедшем пишут следующее:

«Саша служил в звании капитана, на аэродроме. Истребители готовили к полетам. Во время переброски летели на нескольких вертолетах, в вертолет, в котором летел Саша, попала ракета. Все 17 человек погибли».

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях попадания вражеской ракеты по Чорткову. В частности, сообщалось, что в результате удара РФ пострадали двадцать два человека, а также газопровод.