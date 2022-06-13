Шепелин разместил архивную фотографию главы Кремля на своей Twitter-странице. Блогер признался, что этот снимок заиграл для него новыми красками, информирует «НБН».

Твит бывшего журналиста «Дождя» завирусился в Сети. Более 7000 пользователей лайкнули публикацию, а 400 человек разместили ее на своих страницах. Под фото появилось множество насмешливых комментариев.

Такой же снимок показал своим подписчикам в Instagram украинский телеведущий Дмитрий Танкович, не удержавшись от подписи с издевкой.

Отметим, что французское издание опубликовало материал о том, что сотрудники российских спецслужб в командировках Путина за границу собирают его фекалии и мочу, которые отправляют в специальном чемодане в РФ. Охрана президента выполняет такую деликатную миссию, чтобы предотвратить утечку информации о здоровье диктатора.