Французское издание Paris Match опубликовало материал о том, как спецслужбы Российской Федерации стараются не допустить распространении информации о болезнях главы государства, информирует «НБН».

Для этой цели сотрудники ФСО, которые сопровождают президента-агрессора во время визитов за границу, выполняют деликатную миссию. Охранники Путина собирают за российским лидером мочу и фекалии, после экскременты диктатора доставляют на территорию РФ.

В подтверждение этому французские журналисты рассказали о подобном случае в октябре 2019 года. Тогда Путин посетил Саудовскую Аравию, где сотрудник ФСО должен был собрать фекалии лидера россиян в специальный пакет и отправить на территорию РФ в предназначенном для этого чемодане. Тоже самое охрана президента проделывала в 2017 году во время визита диктатора во Францию.

Помимо сбора экскрементов Путина, спецслужбы Кремля должны следить за тем, чтобы сотрудники посольств, которые знают о таких деликатных операциях ФСО, хранили молчание.

Как сообщалось, журналист Марк Котлярский заявил, что кремлевские врачи подтвердили диагноз Путина. Он рассказал, из-за какого недуга диктатору осталось жить три-четыре месяца.