Как информирует «НБН», Кулеба подчеркнул, что угроза очередного вторжения российских захватчиков на Киевскую область существует.
Однако при этом он утверждает, что укрепления на границе региона весьма надежно и хорошо обустроены.
Согласно его словам, возможность очередной попытки захватить Киевскую область будет продолжать существовать до того времени, пока Вооруженные силы Украинского государства не победят в войне, начатой Россией на территории нашей страны.
Дословно из заявления главы Киевской ОВА:
«Киевская область готова предоставить врагу надлежащий отпор».
Как известно, вчера мы уже писали об ударе рашистов по Днепропетровской области, в результате чего погибла мирная женщина.
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