Как информирует «НБН», Кулеба подчеркнул, что угроза очередного вторжения российских захватчиков на Киевскую область существует.

Однако при этом он утверждает, что укрепления на границе региона весьма надежно и хорошо обустроены.

Согласно его словам, возможность очередной попытки захватить Киевскую область будет продолжать существовать до того времени, пока Вооруженные силы Украинского государства не победят в войне, начатой Россией на территории нашей страны.

Дословно из заявления главы Киевской ОВА:

«Киевская область готова предоставить врагу надлежащий отпор».

Как известно, вчера мы уже писали об ударе рашистов по Днепропетровской области, в результате чего погибла мирная женщина.