Как информирует «НБН», об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк.

Дословно из ее сообщения:

«В настоящее время все мы наблюдаем повышенную нервозность оккупационных сил и коллаборантов. Они суетливо собирают свои вещи. Не исключено, что в этих самых их вещах есть и взрывоопасные предметы».

Как известно, сегодня на территории временно захваченного оккупантами Херсона прогремели сильные взрывы. Была информация о том, что это произошло в здании Апелляционнного суда, находящегося рядом с ОГА, где находилась оккупационная «власть». В результате произошедшего взрывы ранение получила «руководитель «департамента труда» оккупационной администрации. Речь идет об Алле Бархатновой.

Напомним, ранее мы уже писали, что в результате взрыва в Луганске погиб «Генпрокурор «ЛНР».