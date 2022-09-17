Как информирует «НБН», в эфире телемарафона Ирина Верещук заявила, что жителям освобожденных от российских войск территорий Харьковской области пока что не стоит спешить возвращаться к себе домой, так как там до сих пор продолжаются обстрелы.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Там продолжаются обстрелы. Ситуация в целом значительно улучшилась, но только не для того, чтобы уже возвращаться. Поэтому я прошу и рекомендую – нужно подождать».

В это же время Ирина Верещук добавила, что в настоящее время первоочередной задачей Украинского государства в этом регионе является восстановление местных органов власти.

Напомним, ранее стало известно, что в результате успешных действий ВСУ в Херсонской области, оккупанты, в частности вблизи Каховской ГЭС, начали готовить себе пути для отступления.