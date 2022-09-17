Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, именно на Каховской ГЭС российские военные затопили девять вагонов. На такие действия захватчики пошли для того, чтобы построить себе переправу.

Дословно из обнародованного заявления:

«В связи с успешными действиями Сил обороны, которые были целенаправленны на вывод из строя всех переправ через Днепр в Херсонской области, захватчики начали подготовку путей для отступления. В частности, они для построения в дальнейшем переправы, затопили девять вагонов».

Помимо того в Генштабе подтвердили уничтожение Вооруженными силами Украины более 180 захватчиков в Херсоне, что произошло десятого сентября. Тогда был нанесен удар по помещению ООО «Алкосервис». Именно там в тот момент размещался личный состав врага, а также их военная техника.

Согласно обнародованной Генеральным штабом ВСУ информации, «работники ФСБ и подразделения Росгвардии целых пять дней разбирали завалы, доставая оттуда тела погибших военных РФ, пытаясь при этом скрыть реальные потери».