Как информирует «НБН», об этом говорится в материале издания «Мост».

В сообщении отмечается, что херсонцы в местных пабликах информируют, что они видят черный дым, который идет с территории завода имени Петровского, где оккупационные силы разместили собственную базу.

Также известно, что там же был расположен и личный состав с военной техникой захватчиков РФ. Помимо прочего есть информация, что на завод заехала новая партия военной техники и целое подразделение «кадыровцев».

Напомним, ранее мы сообщали о том, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины в Херсонской области, оккупанты в регионе начали готовить себе пути для отступления.