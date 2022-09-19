Центр диалога имени Юлиуша Мерошевского представил доклад, который подтверждает то, что жители Украины не верят в кремлевскую пропаганду относительно соседней страны и понимают, почему поляки помогают бороться с российскими захватчиками, информирует «НБН».

Исследование показало высокий уровень симпатии к Польше и ее жителям среди украинцев – 84%. 36% респондентов очень нравится жить в соседнем государстве, 48% опрошенных скорее нравится и только 2% остались недовольны.

Кроме того, 70% участников исследования считают, что поляки помогают их стране, поскольку Россия угрожает обеим государствам, однако 27% считают, что граждане Польши беспокоятся из-за потребности в рабочей силе из Украины.

Также опрос показал, что 76% украинцев считают заявления рупоров Кремля о намерениях Польши отобрать запад Украины или сделать это государство своим протекторатом, ложью. 7% респондентов воздержались от ответа на этот вопрос и лишь 1% опрошенных верит в то, что западный сосед претендует на наши территории.

Напомним, что в Германии провели соцопросы, которые демонстрируют, что готовность немецкого общества помогать украинским переселенцам снизилась.