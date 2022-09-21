В эфире национального телемарафона советник МВД высказался о мобилизации в Российской Федерации. Он объяснил, что прежде всего призовут россиян, которые имеют военные специальности, информирует «НБН».

По прогнозу Денисенко, страна-агрессор в первую волну мобилизации сможет набрать 40-50 тысяч резервистов. При этом, в ВС РФ не смогут обеспечить новобранцев экипировкой и качественно обучить их, чтобы усилить оккупационные войска в Украине. При таком сценарии это будут необратимые потери армии Путина.

Напомним, что в Министерстве обороны Великобритании высказались об объявлении мобилизации в России Владимиром Путиным. В Соединенном Королевстве считают, что такой шаг Кремля свидетельствует о провале вторжения РФ в Украину.