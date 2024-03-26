В аналитическом материале ISW отмечается, что 23 марта Силы обороны атаковали временно захваченный Севастополь, их удар был нацелен на большее количество кораблей ЧФ РФ. В результате обстрела были повреждены БДК «Ямал», «Азов» и судно «Иван Хурс», информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на заявление спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, который сообщил, что в Севастополе также защитники ударили по центру связи Черноморского флота. Ущерб и потери из-за обстрела этого пункта могут существенно затруднить функционирование ЧФ РФ, ведь он поддерживал общую деятельность флота.

Представитель Военно-морских сил и спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк ранее говорили о том, что в последние месяцы армия Путина редко использовала для атак «Калибры», поскольку база ЧФ РФ в Севастополе является единственной, которая имеет необходимую инфраструктуру для перезарядки этих крылатых ракет на боевые суда врага.

В ISW считают, что недавний удар ВСУ по Крыму продолжит удерживать захватчиков от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря. Также, по мнению аналитиков, атаки Сил обороны усложнят способность ЧФ РФ максимизировать свои боевые возможности.

Напомним, в ВМС ВСУ заявили об ударе Сил обороны по БДК «Константин Ольшанский». Этот корабль россияне украли у Украины во время оккупации Крыма десять лет назад.