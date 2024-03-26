В пресс-службе Сил обороны Юга Украины рассказали о скорости гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», которые «вторая армия мира» вчера запустила по столице нашей страны с территории временно захваченного Крымского полуострова, информирует «НБН».

В оперативном командовании «Юг» сообщили, что средняя скорость полета этого оружия войск Российской Федерации составляет 9000 километров в час, однако часто она движется быстрее.

В Силах обороны уточнили, что до Херсона, Николаева и Одессы гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» долетают за время около минуты, до Днепра и Запорожья – до 2,5 минуты, до Кропивницкого – до 3 минут.

Напомним, что вчера, 25 марта, российские оккупационные войска атаковали ракетами не только столицу, но и ударили по Одессе баллистикой. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о последствиях обстрела города.