Социологи с 2 по 9 сентября опросили более 2500 украинцев, 95% из которых считают, что самыми важными характеристиками работающей демократии является свобода слова, справедливое правосудие, а также свободные и честные выборы, информирует «НБН» со ссылкой на сайт КМИС.

Результаты исследования показали, что 86% респондентов оптимистично смотрят в будущее Украины, в частности, верят в победу своей страны над российскими оккупантами.

Большинство наших граждан хотят, чтобы Украина стала частью экономических, политических и военных объединений с европейскими государствами: 92% хотят, чтобы их страна стала частью Европейского союза, 79% поддерживают интеграцию в блок НАТО.

Ранее социологи выяснили, кому украинцы больше всего доверяют в государстве в условиях войны.