Представитель внешнеполитического ведомства сообщил, что его страна не поставила подпись под совместной декларацией на саммите в Швейцарии, так как в Нью-Дели имеют свою позицию относительно достижения мира между Украиной и РФ, информирует «НБН» со ссылкой на сайт МИД Индии.

По словам Капура, индийские власти считают, что привести к крепкому миру могут только те варианты, которые приемлемы для двух сторон. Поэтому страна решила избегать связей с любыми документами, которые вытекают из Глобального саммита мира.

Глава индийской делегации в Швейцарии отметил, что его страна обеспокоена ситуацией в Украине и поддерживает стремление к мирному разрешению конфликта. Чиновник добавил, что власти продолжат взаимодействовать с двумя сторонами войны и государствами, которые заинтересованы в завершении боевых действий.

Отметим, что совместное коммюнике после саммита в Швейцарии подписали 78 государств. СМИ сообщили, какие страны отказались поддержать итоговую декларацию.