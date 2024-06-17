В аналитическом материале ISW отмечается, что глава Кремля не заинтересован в добросовестном диалоге относительно завершения войны в Украине. Путин стимулирует интерес Запада к переговорам, чтобы склонить его к уступкам, которые нарушат суверенитет Украинского государства, информирует «НБН».

По словам американских экспертов, в обозримом будущем бессменный лидер россиян вряд ли изменит свою позицию относительно участия РФ в добросовестном переговорном процессе, учитывая его недавний ультиматум.

Кроме того, диктатор изложил теорию победы его страны в войне, которая основывается на том, что его оккупационные силы якобы способны к неограниченному постепенному наступлению на поле боя, чтобы пережить предоставление помощи Украине западными союзниками.

Напомним, 14 июня глава Кремля выдвинул условия для участия российской стороны в переговорном процессе по завершению войны. В частности, как заявил Путин, Украина должна отдать РФ территории Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.