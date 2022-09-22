В интервью YouTube-каналу Politeka Online генерал-майор СБУ заявил, что страна-оккупант не готова к объявленной кремлевским диктатором мобилизации, информирует «НБН».

По словам Ягуна, Путин открыл россиянам даже не ящик Пандоры, а пустой холодильник, который никогда не закроется, чтобы там не говорили по росТВ. Он добавил, что на сегодня битва между телевизором и холодильником в России окончена.

Эксперт объяснил, что проблема для страны-агрессора заключается не в самой мобилизации, а в том, что экономика государства не готова к нагрузке из-за военного положения.

Кроме того, обычных граждан вырвут из их привычной среды обитания и из этой орды нужно будет сделать подобие армии. Сейчас кадровые ВС РФ уже не существуют, как единый механизм, оккупанты делают ставки на добровольцев, ЧВК, заключенных.

По словам Ягуна, вряд ли из такого беспорядочного объединения можно сделать войско, которое сможет что-то делать на поле боя.

На новость о мобилизации в РФ ранее отреагировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он напомнил, что еще недавно россияне угрожали ликвидировать нашу страну, а сегодня сами могут отправиться на войну.