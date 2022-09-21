Представитель ОПУ отреагировал на новость в своем Twitter-аккаунте, информирует «НБН».

Подоляк отметил, что россияне, которые угрожали Украине уничтожением, на двести десятый день «трехдневной войны» получили мобилизацию, блокировку счетов в банке, закрытые границы, уголовное наказание за дезертирство и спецотряды для «опущенных» в частных военных компаниях.

«Все идет по плану, не так ли?» — поинтересовался советник руководителя ОПУ, добавив, у жизни отличное чувство юмора.

Напомним, что сегодня в Российской Федерации начинается мобилизация, о чем гражданам страны-агрессора сообщил лично кремлевский диктатор Владимир Путин.

Позже появилось обращение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Министр обороны рассказал, сколько призывников планирует набрать Кремль, и отчитался о потерях оккупационной армии в Украине.