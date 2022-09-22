В интервью изданию «Укринформ» Забродский заявил, что Украина почувствует результаты мобилизации в РФ на поле боя не раньше декабря этого года, информирует «НБН».

По его словам, мобилизация, как и другие процессы государственного уровня, требует временные затраты.

Забродский полагает, что из-за отстствия мотивации у резервистов, процесс оповещения, сбора и направления в воинские части займет как минимум 1-2 месяца. Далее не менее месяца уйдет на подготовку новобранцев.

Поэтому командование ВС РФ получит результат мобилизации не раньше первого месяца зимы. Возможно срок будет сокращен из-за чрезвычайных мер и небрежного отношения к обучению резервистов, однако очевидно, что в ближайшем будущем мобилизация в РФ не отразится на поле боя.

Ранее генерал СБУ рассказал о проблемах мобилизации в Российской Федерации, которые не помогут оккупантам решить проблемы на фронте.