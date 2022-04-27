В частности, как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, Дмитрий Песков заявил, что в Москве сейчас никто не рассматривает возможности забрать Виктора Медведчука в обмен на освобождение украинских военнослужащих.

В частности, российская пропаганда гласит, что Дмитрий Песков сказал о возможности обмена Виктора Медведчука на украинских военнопленных следующим образом: «Об этом речи не ведется».

Ранее о том, где сейчас находится Виктор Медведчук и чем он занимается, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В том числе, он подчеркнул, что в настоящее время кум президента Российской Федерации находится под стражей и дает показания на всех своих партнеров, в том числе и по бизнесу.