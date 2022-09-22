В своем Telegram-канале начальник Луганской ОВА рассказал, что оккупанты выселили жителей сел Гончаровка и Куземовка в Сватовском районе, информирует «НБН».

По словам Гайдая, «освободители» вывезли из этих населенных пунктов украинцев, чтобы без свидетелей спрятать инженерное оборудование и военную технику.

Руководитель администрации добавил, что россияне увезли местных жителей вглубь захваченной территории, однако их точное местонахождение неизвестно.

Также Гайдай напомнил, что на захваченных территориях региона оккупанты объявили частичную мобилизацию и тех, кто получил гражданство страны-агрессора, в ближайшее время отправят защищать «новую родину».

Отметим, что в Сети распространяются кадры принудительной мобилизации в оккупированной Луганской области. Боевики применяют к местным мужчинам грубую силу при проверке документов.