Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ОК «Південь».

Таким образом, можно сделать вывод, что российские войска начали воздушные атаки в Украине, применяя дроны-камикадзе типа «Шахид-136», которые были завезены в Россию с территории Ирана.

В обнародованном сообщении говорится:

«Один такой беспилотник типа «Шахид-136» нанес удар по Кривому Рогу. Было зафиксировано попадание в двухэтажное нежилое здание. В результате инцидента начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать оперативно».

Ранее мы уже писали об ударе оккупантов по критической инфраструктуре Кривого Рога.