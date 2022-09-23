Как информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ, в пятницу, 23 сентября, глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков заявил, что ему пока что неизвестно, общался ли Путин со своим обменянным кумом Медведчуком.

В частности, он отметил:

«Я не располагаю подобной информацией».

Когда у Пескова спросили, осведомлены ли в Кремле о том, где в настоящее время находится Медведчук, тот сказал:

«Нет, не знаем».

Кроме того у Пескова спросили, может ли он подтвердить информацию относительно того, что обмен Виктора Медведчука в действительности имел место. Пресс-секретарь Путина ответил:

«Я такого не комментирую. Никакой информации по теме обмена дать не могу».

В это же время, согласно словам Пескова, «можно только приветствовать» обмен российских военнослужащих.

«Каждый обмен является результатом очень-очень сложной работы, очень кропотливой и активно работы. Так или иначе, а возвращение людей из украинского плена, особенно наших ребят, можно только приветствовать».

Напомним, ранее мы писали, как Песков прокомментировал реакцию россиян на мобилизацию.