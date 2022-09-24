Как информирует «НБН» со ссылкой на слова руководителя следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова, из ситуации видно, что российские захватчики зверски пытали украинцев.

Дословно из заявления Болвинова:

«У множества погибших отсутствуют конечности. У них связаны руки. У многих также наблюдаются осколочные ранения, травмы головы, а также грудной клетки. У многих ранены или отсутствуют гениталии. Зафиксированы также и переломы ребер, колото-резанные ранения, на шее веревки, а также сквозные шаровые ранения».

Известно, что уже изъяты тела 194 мужчин, 215 женщин, 22 военнослужащих, 5 детей. Также были изъяты 11 остатков лиц, пол которых определить пока что не удалось.

Он добавил:

«К следственным действиям были привлечены более сто пяти сотрудников полиции, десять криминалистических лабораторий, десять судебно-медицинских экспертов, и восемьдесят работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций».

Известно, что досудебное расследование продолжается и сейчас.

Напомним, ранее СБУ озвучили имя российского командира, который отдал приказ пытать украинцев в Херсоне.