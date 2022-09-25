Как информирует «НБН» со ссылкой на «УП», об этом свидетельствует обнародованное Сергеем Аксеновым видеообращение.

Дословно из обнародованного Аксеновым заявления:

«Выражаю слова благодарности жителям Крымского полуострова, которые пошли, проявили мужество и выполнили свой долг, придя в военкоматы, чтобы стать в строй к ВС РФ. Сегодня на территории Крыма до конца дня мобилизационные мероприятия будут завершены».

Согласно словам Аксенова, план по призыву «выполнен в полном объеме».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что крымские татары начали массово выезжать из Крыма из-за объявленной Путиным мобилизации.